Türk Telekom'un, yenilikçi teknoloji girişimlerini desteklemek ve girişim ekosisteminde değer katmak için kurduğu TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı girişimleri, tüketici elektroniği fuarı CES 2025'te sergilendi.

Fuarda, TT Ventures bünyesinde yer alan yapay zeka destekli müşterinin sesi platformu Artiwise, bulut tabanlı perakende teknolojileri platformu egaranti, tedarik zinciri alanında bulut tabanlı maliyet tahminlemesi yapan Costifier, enerji çözümleri kapsamında yeni nesil karbon azaltım hizmetleri sunan Some Carbon, GEN AI alanında yapay zeka ve kitle kaynaklı veri platformu Coone ve eğitim teknolojileri alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik platformu Nara'nın yerli teknolojileri katılımcılara ve yatırımcılara tanıtıldı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom Ventures olarak, yalnızca girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, onların küresel arenada büyümesini desteklemek için stratejik adımlar atıyoruz. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te girişim hızlandırma programımız PİLOT girişimleri ileri teknoloji çözümleriyle yer aldı" dedi.