2024’te 4 milyon turisti ağırladı: Mardin turizmde zirveyi gördü!

Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle açık hava müzesi konumundaki Mardin'i, 2024 yılında 900 bini konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "Son zamanlarda yapılan dizi çekimleri, Mardin'i daha da popüler hale getirdi. Yurt içi ve yurt dışından en çok benimsenen yerlerden biri oldu" dedi.

MISIR'DAN CİDDİ TALEP VAR

Mardin turizminin 12 aya yayılması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gürgör, "Nispeten bunu başardığımızı düşünüyorum. Özellikle yurt dışından misafir çekmek için birçok çalışma yaptık. Mısır'dan gelen acentelere Mardin'i gezdirdik. Şu an Mısır'dan ciddi talep gelmeye başladı" şeklinde konuştu.