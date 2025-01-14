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2024'te 4 milyon turisti ağırladı: Mardin turizmde zirveyi gördü!

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Mardin, 2024 yılında 900 bin konaklamalı olmak üzere toplam 4 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
2024’te 4 milyon turisti ağırladı: Mardin turizmde zirveyi gördü!

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    Tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle açık hava müzesi konumundaki Mardin'i, 2024 yılında 900 bini konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "Son zamanlarda yapılan dizi çekimleri, Mardin'i daha da popüler hale getirdi. Yurt içi ve yurt dışından en çok benimsenen yerlerden biri oldu" dedi.

    MISIR'DAN CİDDİ TALEP VAR
    Mardin turizminin 12 aya yayılması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gürgör, "Nispeten bunu başardığımızı düşünüyorum. Özellikle yurt dışından misafir çekmek için birçok çalışma yaptık. Mısır'dan gelen acentelere Mardin'i gezdirdik. Şu an Mısır'dan ciddi talep gelmeye başladı" şeklinde konuştu.

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