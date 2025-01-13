Yaz meyvelerine talep arttı: Manavlarda erik ve şeftali tane tane satılmaya başlandı

Kış aylarında aşeren anne adayları veya canı çekenlerin talebini karşılamak için yaz meyvesi satan manavlarda erik, nektarin ve şeftali, tane tane satışa sunuldu.

İthal meyvelerden tane ile satılan erik 100 liradan, nektarin ile şeftali ise 150 liradan alıcı buluyor. Yerli üretim çilek ise soğuk hava ile fırtına ve yağıştan dolayı tarım alanlarının zarar görmesi sonucu üretim azlığından kilosu 400, adedi 15 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Antalya'da manav işleten Osman Bayık, kış aylarında genellikle anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin yaz meyvelerini talep ettiğini anlattı. Telefonla arayıp sipariş verenler olduğundan bahseden Bayık, şunları söyledi:

"Yaz aylarında yaygınlaşan nektarin, şeftali ve eriğin kış mevsiminde temini zor oluyor. Müşterilerin talebinin yoğunluğundan ithal meyve temin ediyoruz. Soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Telefonla arayan ya da manava gelip soran müşterilerimize taneyle satıyoruz. Erik 150, nektarin ile şeftali 100 lira."