PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yaz meyvelerine talep arttı: Manavlarda erik ve şeftali tane tane satılmaya başlandı

Kışın aşeren anne adayları ve meyve sevenler için manavlarda yaz meyveleri erik, nektarin ve şeftali tane tane satışa sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Yaz meyvelerine talep arttı: Manavlarda erik ve şeftali tane tane satılmaya başlandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kış aylarında aşeren anne adayları veya canı çekenlerin talebini karşılamak için yaz meyvesi satan manavlarda erik, nektarin ve şeftali, tane tane satışa sunuldu.

    İthal meyvelerden tane ile satılan erik 100 liradan, nektarin ile şeftali ise 150 liradan alıcı buluyor. Yerli üretim çilek ise soğuk hava ile fırtına ve yağıştan dolayı tarım alanlarının zarar görmesi sonucu üretim azlığından kilosu 400, adedi 15 liradan tezgahlarda yerini aldı.

    Antalya'da manav işleten Osman Bayık, kış aylarında genellikle anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin yaz meyvelerini talep ettiğini anlattı. Telefonla arayıp sipariş verenler olduğundan bahseden Bayık, şunları söyledi:

    "Yaz aylarında yaygınlaşan nektarin, şeftali ve eriğin kış mevsiminde temini zor oluyor. Müşterilerin talebinin yoğunluğundan ithal meyve temin ediyoruz. Soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Telefonla arayan ya da manava gelip soran müşterilerimize taneyle satıyoruz. Erik 150, nektarin ile şeftali 100 lira."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis’te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak?
    Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...
    DEM İmralı heyeti Demirtaş’tan sonra Figen Yüksekdağ’a gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalan’la ikinci görüşme ne zaman?
    Joe Biden ve Netanyahu’dan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazze’de ateşkes!
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 24 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Ayrılık çanları çaldı! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti boşanıyor
    Cimbom Yılmaz! Başakşehir Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi
    Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi
    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda
    İstanbul’da denize atık su deşarjı ihbarı: Bakanlık harekete geçti! Sorumlusu kim?
    28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...
    EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Konu: Suriye! YPG feshedildiğini duyursun