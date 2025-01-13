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Sömestr tatili için tur fiyatları uçtu: Aile tatili 18 bin, kayak oteli 63 bin lira

Bu hafta sonu başlayacak sömestir tatili için turlara ilgi arttı. Beş gece aile tatili 18 bin 750 liradan başlarken, kayak otellerinde taban fiyat 63 bin lirayı buluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Sömestr tatili için tur fiyatları uçtu: Aile tatili 18 bin, kayak oteli 63 bin lira

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    Öğrenciler için sömestir tatili 17 Ocak'ta karnelerin alınmasıyla başlayacak. 2 haftalık bu tatil dönemini pek çok aile de seyahatle değerlendirecek. Tatile sayılı gün kalırken, rezervasyonlar da hareketlendi. Sömestir döneminde kayak otellerine talep artarken, Ege ve Akdeniz sahil bölgeleri ile İstanbul'a yakın yerler büyük ilgi gördü. Fiyatlar da belli oldu.

    DAĞ OTELLERİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ
    Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, sömestir planlamalarında Ege, Sapanca, Kıbrıs ve Antalya otellerinin öncelikli tercih edildiğini, kayak konseptli kar tatili rezervasyonlarında ise geçtiğimiz yıllara kıyasla yüzde 30'a varan artış gördüklerini kaydetti. Beş gecelik bir aile tatilinin 18 bin 750 liradan başladığını söyleyen Karayal, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

    BANSKO DAHA UCUZ
    "Yurt içindeki dağ otellerinde beş gecelik bir aile tatili en düşük 63 bin lira. Kar sevenlerin ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi Turları ise kişi başı 10 bin 999 TL'den başlıyor. Kayakta yurt dışı, özellikle Bansko en çok talep alan destinasyonlardan. Bansko'da üç gece için ik yetişkin bir çocuk oda fiyatı en az 417 euro. Vizesiz yurt dışı turları ise kişi başı 249 eurodan başlayan fiyatlarla rezervasyon alıyor. Selanik, Kavala gibi yakın yerlere yurt dışı otobüslü turlar ise 69 eurodan başlıyor."

    5 GECE TURLARIN BAŞLANGIÇ FİYATLARI (2 ÇOCUK ÜCRETSİZ)
    - ANTALYA: 26.400 TL
    - EGE: 25.500 TL
    - KIBRIS: 25.125 TL
    - SAPANCA: 18.750 TL
    - YURT İÇİ UÇAKLI
    - OTEL PAKETLERİ: 34.683 TL

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