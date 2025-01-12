TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den Bağ-Kur’luya 7200 gün talebi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu ödemeyi geciktirdiği için hem hastanede muayene olamayan hem de eczaneden ilaçlarını alamayan esnafa, yeni yapılandırma kanunuyla gecikmiş prim borçlarını sıfır ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı sağlanması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibarıyla artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız, bu sürenin bir yıl daha uzatılması ve önemli bir mesele olan 7 bin 200 prim gününü dolduran esnafımızın sağlıktan yararlanmasına imkan sağlanması." Bendevi Palandöken açıklamasında, artan maliyetlerle karşı karşıya kalan esnafın sigorta primini ödemeyi geciktirebildiğine işaret ederek, "Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok" dedi.