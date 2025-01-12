Kamu işçisine ikramiye! Tarihler belli oldu

Kamuda çalışan işçilere 2025 yılı tediye ödemeleri 24 Ocak ve 24 Mart tarihlerinde iki taksit olarak yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak tarihinde ödenecek.

Ödemenin ikinci yarısı ise 24 Mart tarihinde yapılacak. İşçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak. Ayrıca, yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tamamı 23 Aralık tarihinde yapılacak.