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Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nden vatandaşlara cep dostu öneriler: Fatura yüksekse itiraz edin

Evlerde alınacak küçük önlemler enerji faturalarını düşürüyor. Vatandaşın yüksek faturaya itiraz hakkı da var.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’nden vatandaşlara cep dostu öneriler: Fatura yüksekse itiraz edin

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    Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), yayınladığı el kitabı ile tüketicilerin doğal gaz faturaları ve kullanımına ilişkin eksik bildiği ya da bilmediği soruları yanıtladı.

    Hatalı ya da yüksek faturalarla karşılaşan vatandaşların hakları da anlatılırken, itiraz sürecinde ödenecek faturaya ilişkinde bilgi verildi. Vatandaşlar yüksek faturalara 1 yıl içinde itiraz edebilecek.

    Örneğin vatandaşın yüksek bularak itiraz ettiği fatura tutarı 5 bin TL ise, itiraz edebilmek için bu fatura tutarını değil, bir önceki yılın aynı ayında tükettiği miktar kadar fatura ödeyecek. Rehberde faturayı düşürecek tedbirler de sıralandı: Yakıcı cihazların ve tesisatların periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.

    Evlerde kullanılmayan odalardaki radyatörler kısılmalıdır. Odalarda bulunan eşyalar, özellikle büyük mobilyalar dış duvarlardan uzak tutulmalıdır. Radyatörlerin üzeri tahta ya da mermer gibi materyallerle kapatılmamalıdır. Çatı, pencere ve duvarlarda ısı yalıtımı yapmak yüzde 25 ila 50 arasında tasarruf sağlar. Kombinin açıp kapama yerine sürekli düşük ısıda çalışması gerekir. Oda sıcaklığını bir derece bile düşürmek yüzde 6-7 tasarruf sağlar.

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