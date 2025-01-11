Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Dijital dönüşüme yön veriyoruz

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025'te yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un yenilikçi ekosistemiyle hem Türkiye'de hem de global arenada fark yarattığını belirterek, "Ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladığımız güçlü fiber altyapımızla oluştururken, 5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda dünya trendlerine yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Fiberin gücünü mobile yansıttığımız erişim ağımız ile dijital yaşamı her yerde hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle desteklediğimiz fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliğimiz taçlandırdık. Türk Telekom Ventures ile yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katıyor, ülkemizin inovasyon gücünü geleceğin teknolojilerine yön vererek ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

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