TÜİK işsizlik oranını açıkladı!

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,7 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu.