PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TÜİK işsizlik oranını açıkladı!

TÜİK, Kasım 2024 dönemi iş gücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalmayla yüzde 8,6 seviyesine geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
TÜİK işsizlik oranını açıkladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

    İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,7 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu.

    TÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamlarıTÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamları
    TÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamları

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet’e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?
    Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi sonrası İtalya’dan ilk adım: Suriye’ye yaptırımlar kaldırılsın
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya’dan açıklama! İşte kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    Kandil’deki bölücü: Murat Karayılan Başkan Erdoğan’ı hedef aldı İmralı-DEM hattını sabotaja kalkıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    ABD’den Suriye mesajı: Yabancı teröristler ülkeyi terk etmeli
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü: Gece bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    PKK/YPG’de Harekat korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD’ye hem Avrupa’ya yalvardı | The Guardian’dan skandal
    Hem vakitten hem nakitten tasarruf! Başkan Erdoğan’dan Aydın-Denizli Otoyolu’nun açılışında önemli açıklamalar
    Galatasaray’dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru
    CHP’de kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!