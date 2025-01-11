Sosyal konuta 240 ay vade: Dar gelirli ev sahibi olacak!

Dar gelirlilerin ve ilk evini alacakların teşvik edilmesi amacıyla yapılacak kampanya ve projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Düşük peşinat, 240 ayı bulan vade ve küçük taksit ödemeleriyle on binlerce vatandaşın ev sahibi yapılması planlanıyor.

Projeye katılacak olanlar ilk evlerini alma şartıyla yüzde 10 peşinatla ev sahibi olacak. Hane halkı gelirinin de 45 bin lirayı aşmaması kuralı getirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönem yapılan projelerde olduğu gibi çekirdek aile fertlerinin üzerine konut olmaması da gerekiyor.

Başka bir deyişle evliyse eşinin konutu olmaması gerekiyor. 18 yaşından büyük olanların şartları sağlaması halinde konut için başvuru yapabilecek. Sosyal konutlarda aileyi merkeze alan projeler olacağı için 2+1 ve 3+1 konutların yapılması bekleniyor. 45 bin lira hane halkı geliri olan birisinin ödeme gücü hesaplanacak ve ortalama olarak 15-20 bin lira aralığında aylık ödeme çıkarılacak. Ödemelerde TOKİ'nin daha önce uyguladığı sistemi kullanılacak.