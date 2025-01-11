Doğum izni uzuyor! Anneler uzaktan çalışacak

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak tedbirler artırılıyor. Daha önce getirilen ücretli izin ve çocuk ilk öğretim çağına gelene kadar sürecek yarı zamanlı çalışma haklarından sonra doğum izninin de uzatılması, annelerin uzaktan ve esnek çalışma modellerine kavuşması gündeme geldi. Nüfus Politikaları Kurulu aile yılı çerçevesinde alacağı tedbirleri konuştu. Bu tedbirlerden birisinin de doğum izni olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız" demişti. Doğum izni şu anda doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor. Anneler bu izinleri isterlerse doğumdan sonra da kullanabiliyor. Ayrıca çocuk sayısına göre ücretli izinler yarı zamanlı çalışıp tam maaş ve yarı zamanlı çalışma ve yarım maaş şeklinde de kullanabiliyor. Anneler ayrıca 112 günlük 16 haftalık izin süresinde iş göremezlik ödeneği de alıyor. Ödenek brüt maaş üzerinden hesaplanarak annenin hesabına yatırılıyor.