Vergi ve prim katkısı büyüdü: Genç girişimciye 166 bin TL destek!

Ülkemizde gençlere hem iş bulması hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği bulunuyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Bu yılla birlikte hem vergi hem prim destekleri büyüdü.

HER YIL ARTACAK

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için üç yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. 2024 yılında 230 bin liranın altındaki kazançları vergiden istisna tutuluyordu. Bu tutar 2024 yılında 330 bin lira oldu. Buna göre, gençlerin bu yıl elde edecekleri 330 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. Gençler 330 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek. 2025 yılı için 330 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 58 bin 100 lira olacak. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak.

ÖDEMELER CEPTE KALACAK

İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlere prim desteği de veriliyor. Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren bir yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor.

Geçen yıl işyeri açan gençlere devlet aylık 6 bin 900 lira 86 kuruş, yıllık 82 bin 810 lira destek sağladı. Bu yıl işyeri kuran da yeni asgari ücret üzerinden aylık 8 bin 971 lira 89 kuruş, yıllık 107 bin 662 lira destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 107 bin lirayı aşkın tutar gençlerin cebinde kalacak.



VERGİ HESABI

YILLIK 330.000 TL GELİR ELDE EDİLMİŞSE:

- 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası için % 20 gelir vergisi ödenir.

- 172.000 x % 20 = 34.400 TL

- 23.700 + 34.400 = 58.100 TL



PRİM TEŞVİĞİ

- Brüt asgari ücret 26.005,50 TL

- AYLIK PRİM:

26.005,50 x % 34.5 = 8.971,89 TL

- 12 AYLIK PRİM:

8.971,89 x 12 = 107.672,68 TL

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