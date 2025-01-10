PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Vergi ve prim katkısı büyüdü: Genç girişimciye 166 bin TL destek!

Genç girişimcilere üç yıl vergi ve bir yıl prim desteği sağlanırken, bu yılla birlikte sağlanan avantaj büyüyor. Vergide yıllık 58 bin 100 lira gençlerin cebinde kalırken, bu yıl iş kuracak gençlerin prim kazancı da 107 bin 662 lirayı bulacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Vergi ve prim katkısı büyüdü: Genç girişimciye 166 bin TL destek!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ülkemizde gençlere hem iş bulması hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği bulunuyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Bu yılla birlikte hem vergi hem prim destekleri büyüdü.

    HER YIL ARTACAK
    İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için üç yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. 2024 yılında 230 bin liranın altındaki kazançları vergiden istisna tutuluyordu. Bu tutar 2024 yılında 330 bin lira oldu. Buna göre, gençlerin bu yıl elde edecekleri 330 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. Gençler 330 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek. 2025 yılı için 330 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 58 bin 100 lira olacak. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak.

    ÖDEMELER CEPTE KALACAK
    İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlere prim desteği de veriliyor. Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren bir yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor.

    Geçen yıl işyeri açan gençlere devlet aylık 6 bin 900 lira 86 kuruş, yıllık 82 bin 810 lira destek sağladı. Bu yıl işyeri kuran da yeni asgari ücret üzerinden aylık 8 bin 971 lira 89 kuruş, yıllık 107 bin 662 lira destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 107 bin lirayı aşkın tutar gençlerin cebinde kalacak.

    VERGİ HESABI
    YILLIK 330.000 TL GELİR ELDE EDİLMİŞSE:
    - 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası için % 20 gelir vergisi ödenir.
    - 172.000 x % 20 = 34.400 TL
    - 23.700 + 34.400 = 58.100 TL

    PRİM TEŞVİĞİ
    - Brüt asgari ücret 26.005,50 TL
    - AYLIK PRİM:
    26.005,50 x % 34.5 = 8.971,89 TL
    - 12 AYLIK PRİM:
    8.971,89 x 12 = 107.672,68 TL

    YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
    CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu
    Binance
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…