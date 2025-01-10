Sağlık hizmetlerinde yeni dönem! Genel Sağlık Sigortası düzenlemelerini içeren Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı:



- Yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.



- Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak.



- Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar da ücretli hale geldi. Buradan elde edilen gelirler döner sermayeye aktarılacak.



- Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri prim için sağlanan 5 puanlık indirim 4 puan olarak uygulanacak.

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