İş Gıda’dan KFC açıklaması: Süreç devam ediyor

KFC ve Pizza Hut markalarının sahibi Yum! Brands, Türkiye'deki tüm restoranlarının işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını sonlandırdığını duyururken; İş Gıda ise şu açıklamayı yaptı:

"Tüm restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu, Yum! Brands onaylı denetim kuruluşları tarafından denetlenmekte ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için, faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir. Finansal kaygılarla, acele bir değerlendirme sonucunda alınan bu tek taraflı fesih kararına ilişkin süreç devam ediyor."