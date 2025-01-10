Goldman Sachs’tan BIST 100 tahmini

Goldman Sachs, Türk hisse senetlerinde tavsiyesini "piyasa altı getiri" seviyesinden "piyasaya paralel getiri" seviyesine çıkardı. Goldman stratejistleri Sunil Koul ve Tarun Lalwani'nin yayımladığı notta, "Faiz indirimleri Türk bankaları için marjlara ve kârlılığa fayda sağlayacaktır.

Bankaların yükümlülükleri genellikle varlıklardan daha erken yeniden fiyatlanıyor" denilirken, sektörün 2025 yılında hisse başına kâr büyümesinin yüzde 70'ini yaratacağı tahmin edildi. Banka, BIST100 Endeksi'nin 2025 yılını 11 bin 300 puandan tamamlayacağını tahmin ediyor.