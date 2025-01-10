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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gençlere-annelere destek müjdesi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Evlenecek çiftler desteklenecek; ilk evini alacaklar sosyal konutta önceliklendirilecek; doğum izinlerinin, yardımlarının artırılması ele alınacak.

Fatma Göksu Fatma Göksu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan gençlere-annelere destek müjdesi!

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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nın açılışında, "Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz" dedi. Yılmaz, şu mesajları verdi:

    Zorunlu durumlar dışında sezaryen doğum oranının azalmasını teşvik edeceğiz. Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

    Kadınların hem ev hayatını hem iş hayatını aynı anda sağlıklı biçimde sürdürmeleri ve ikisi arasında bir tercihe zorlanmamaları için yeni çalışma modelleri geliştirmemiz gerekiyor. Doğum izinlerinin artırılmasından kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine; doğum yardımlarından esnek ve uzaktan çalışmaya birçok alternatifi çok yönlü ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alacağız. Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.

    Nüfus artışında yeni yol haritası: Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelikNüfus artışında yeni yol haritası: Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelik
    Nüfus artışında yeni yol haritası: "Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelik"
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