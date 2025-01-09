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Hız sınırını 2 km aşanın cezası iptal

Afyonkarahisar'da radar cezası, mahkeme kararıyla iptal edildi. Hız ölçümünde hata payı gerekçe gösterilerek sürücünün cezası iptal edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Hız sınırını 2 km aşanın cezası iptal

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    Afyonkarahisar'da yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 121 kilometre hız sınırı olan yolda 123 kilometreyle radara yakalanan sürücüye kesilen bin 506 TL ceza, mahkeme tarafından iptal edildi. Karara gerekçe olarak ise Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın 'Karayollarında Hız' adlı kitabında radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin 1-2 km/saat hata payıyla ölçüm yapabildikleri ve radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilenerek hız ölçümünde hata payının artabildiğinin vurgulanması gösterildi.

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