Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin adı değişti!

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, küreselleşme ve sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda isim değişikliğine giderek faaliyetlerini "Sanipak" adıyla sürdüreceğini duyurdu.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Şirketimizin adını, uluslararasılaşma yolculuğunu da destekleyen ve daha küresel bir isim olan Sanipak'a dönüştürdük. Değişen ve gelişen sürdürülebilirlik gündemine bütüncül bakış açımızı da yansıtan bu kararla, kuruluşumuzun adından 'tüketim' kelimesini çıkardık" dedi.