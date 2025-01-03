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2025 POLİS MAAŞ ZAMMI | EGM Ocak ayı polis memuru, başkomiser maaşları ne kadar oldu?

2025 yılı için polis maaşlarına yapılacak zamlar ve emekli maaşı artışları için geri sayım başladı. 2025 yılı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte pek çok kalemde değişiklikler yaşanacak. Polis maaşlarına yapılacak artış da bunlar arasında. Polislerin maaşları, memur maaş zammına ilave olarak yapılan toplu sözleşme zammı ve memuriyet süresine göre değişen enflasyon farklarıyla belirleniyor. Peki polis maaşlarına ne kadar zam yapılacak ve 2025 yılında maaşlar ne kadar olacak? İşte, 2025 polis maaş zammı ile ilgili detaylar.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:18 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 08:18
2025 POLİS MAAŞ ZAMMI | EGM Ocak ayı polis memuru, başkomiser maaşları ne kadar oldu?

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu açıklama, memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı için belirleyici olacak.

    POLİS MAAŞ ZAMMI 2025

    Ocak ayında yapılacak maaş artışıyla birlikte polis maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında açıklanan verilere göre, polis memuru maaşı 8/1 52 bin 844,79 TL olmuştu. Yeni enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında polis maaşlarına yapılacak artış belli olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Polis Olma Şartları ve Başvuru Süreci

    Polis olmak isteyen bireyler, Türkiye'deki çeşitli eğitim kurumlarında polislik eğitimi alarak mesleğe adım atabilirler. Polislik mesleği, devletin güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenen önemli bir görevdir. Polis olma şartları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup, bu şartlar her yıl Polis Akademisi tarafından yayınlanan sınav ilanlarında ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Polislik İçin Gerekli Şartlar

    Polis olmak için gereken şartlar genel olarak şu şekildedir:

    Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans veya önlisans mezunu olmak.

    Yurt dışında eğitim almış bireyler, denklik belgesine sahip olmalıdır.

    KPSS baraj puanını geçmek. (POMEM için geçerlidir)

    Boy ve kilo şartlarını sağlamak:

    Kadınlar için en az 162 cm, erkekler için en az 167 cm olmalıdır.

    Beden kitle endeksi (BMI) 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmalıdır.

    Sağlık şartları: Sağlık durumu yönetmeliğine uygun olmalıdır.

    Yaş sınırı: 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından küçük olmak.

    Siyasi partilere üye olmamak.

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak.

    Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.

    Silah taşımaya engel bir durumu olmamak.

    Ceza almamış olmak.

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Polis Olma Süreci

    Polis adayları, Polis Akademisi tarafından düzenlenen sınavlara katılmalıdır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü ve fiziksel olmak üzere üç aşamadan oluşur. Adaylar bu sınavları başarıyla geçtikten sonra polislik eğitimi almaya hak kazanır. Her yıl yapılan sınavda adayların başvuruları, aşağıdaki şartlara göre kabul edilir:

    Yazılı Sınav: Temel bilgilerin test edildiği yazılı sınavdır.

    Sözlü Sınav: Adayların kişisel özellikleri ve genel bilgi düzeyleri değerlendirilir.

    Fiziksel Yeterlilik Sınavı: Adayların fiziksel yeterlilikleri ölçülür.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)Başvuru Aşamaları

    Polis olmak için başvuru süreci şu şekilde işler:

    YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)'na girmeli ve TYT puan türünden belirlenen taban puanı geçmelisiniz (genellikle en az 260,00 puan).

    Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) başvurusu yapılır.

    Başvurudan sonra ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşamalarına geçilir.

    Başarılı olan adaylar İntibak eğitimi alarak, polis öğrenciliğine adım atar. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra polis memuru olarak göreve başlanır.

    Eğitim Merkezleri

    Polislik eğitimi veren farklı kurumlar bulunmaktadır:

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM): Lisans ve önlisans mezunları, 6 ay süresince eğitim alarak polis memuru olur.

    Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO): Lise mezunları, 2 yıl süren eğitimle polis memuru olabilir.

    Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM): Komiser olmak isteyenler için 11 ay süren eğitim sunulur.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    POMEM Başvuru Şartları

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için başvuru şartları ise biraz farklıdır ve KPSS puanına bağlıdır. POMEM için adaylardan şu şartlar aranmaktadır:

    KPSS'de belirlenen taban puanını almak,

    Yaş sınırı: 30 yaşını geçmemek,

    Boy ve kilo şartlarını sağlamak,

    Silah taşımaya engel bir durumu olmamak,

    Sağlık şartlarını taşımak.

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