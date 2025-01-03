İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu açıklama, memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı için belirleyici olacak. POLİS MAAŞ ZAMMI 2025 Ocak ayında yapılacak maaş artışıyla birlikte polis maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında açıklanan verilere göre, polis memuru maaşı 8/1 52 bin 844,79 TL olmuştu. Yeni enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında polis maaşlarına yapılacak artış belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv) Polis Olma Şartları ve Başvuru Süreci Polis olmak isteyen bireyler, Türkiye'deki çeşitli eğitim kurumlarında polislik eğitimi alarak mesleğe adım atabilirler. Polislik mesleği, devletin güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenen önemli bir görevdir. Polis olma şartları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup, bu şartlar her yıl Polis Akademisi tarafından yayınlanan sınav ilanlarında ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır.