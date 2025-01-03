Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu açıklama, memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı için belirleyici olacak.
POLİS MAAŞ ZAMMI 2025
Ocak ayında yapılacak maaş artışıyla birlikte polis maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında açıklanan verilere göre, polis memuru maaşı 8/1 52 bin 844,79 TL olmuştu. Yeni enflasyon oranı ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında polis maaşlarına yapılacak artış belli olacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Polis Olma Şartları ve Başvuru Süreci
Polis olmak isteyen bireyler, Türkiye'deki çeşitli eğitim kurumlarında polislik eğitimi alarak mesleğe adım atabilirler. Polislik mesleği, devletin güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenen önemli bir görevdir. Polis olma şartları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nde belirlenmiş olup, bu şartlar her yıl Polis Akademisi tarafından yayınlanan sınav ilanlarında ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır.
(Takvim Foto Arşiv)
Polislik İçin Gerekli Şartlar
Polis olmak için gereken şartlar genel olarak şu şekildedir:
Türk vatandaşı olmak.
Lise, lisans veya önlisans mezunu olmak.
Yurt dışında eğitim almış bireyler, denklik belgesine sahip olmalıdır.
KPSS baraj puanını geçmek. (POMEM için geçerlidir)
Boy ve kilo şartlarını sağlamak:
Kadınlar için en az 162 cm, erkekler için en az 167 cm olmalıdır.
Beden kitle endeksi (BMI) 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmalıdır.
Sağlık şartları: Sağlık durumu yönetmeliğine uygun olmalıdır.
Yaş sınırı: 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından küçük olmak.
Siyasi partilere üye olmamak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.
Silah taşımaya engel bir durumu olmamak.
Ceza almamış olmak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.