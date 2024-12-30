TÜİK ekonomi güven endeksini açıkladı! Son 8 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 olurken, söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik güven endeksi, Aralık 2024 (TÜİK)

Buna göre, kasımda 97,1 olan endeks, aralıkta yüzde 1,8 artarak 98,8'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artışla 81,3 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 102,7 oldu.