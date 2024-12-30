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TÜİK ekonomi güven endeksini açıkladı! Son 8 ayın zirvesinde

TÜİK'in açıkladığı Ekonomi Güven Endeksi Aralık 2024 verilerine göre ekonomi güven endeksi son 8 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:30
TÜİK ekonomi güven endeksini açıkladı! Son 8 ayın zirvesinde

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    Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 olurken, söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

    Ekonomik güven endeksi, Aralık 2024 (TÜİK)Ekonomik güven endeksi, Aralık 2024 (TÜİK)

    Buna göre, kasımda 97,1 olan endeks, aralıkta yüzde 1,8 artarak 98,8'e yükseldi.

    Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artışla 81,3 olarak belirlendi.

    Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 102,7 oldu.

    Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2024 (TÜİK)Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2024 (TÜİK)

    Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artışla 113, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 yükselerek 89,4 değerini aldı.

    2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

    Aylar/Yıllar20232024
    Ocak99,599,4
    Şubat99,199
    Mart98,9100
    Nisan102,499
    Mayıs103,898,2
    Haziran101,395,8
    Temmuz99,494,4
    Ağustos94,293,1
    Eylül95,595
    Ekim96,698
    Kasım95,397,1
    Aralık96,498,8