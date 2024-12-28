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Türkiye'nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni yol haritası çizildi!

Türkiye'nin turizmdeki gizli kalmış değerlerini ve potansiyelini ortaya çıkarmak için gastronomi, sağlık, kültür, inanç, doğa, kış turizmi ve kruvaziyer gibi alanlarda atılacak adımlara yönelik bir yol haritası oluşturuldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni yol haritası çizildi!

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    Türkiye'nin turizmde gizli kalmış hazinelerini ve potansiyelini ortaya koymak amacıyla gastronomiden sağlığa, kültürden inanca, doğadan kış ve kruvaziyere kadar alanlarda atılacak adımlara ilişkin yol haritası çizildi.

    Sanayi Bakanlığı, 2024- 2028 yıllarını kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" kapsamında, Türkiye'nin turizmdeki gizli hazinelerini daha görünür kılacak ve bölgelerin olanaklarını öne çıkaracak tema odaklı bir yaklaşım uygulayacak.

    Destinasyon yönetimiyle bölgelerin bu alandaki imkanları ve rotaları geliştirilecek. Turizm destinasyonları ve rotaları temel alınarak, turizm faaliyetleri yürütülecek. Böylece, turizmin yerel ekonomiyle bağlantısının güçlendirilmesi ve seyahat sürelerinin uzatılması yoluyla bölgesel kalkınmaya katkısı artırılacak.

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