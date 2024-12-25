Rekabet kurumu radarına takılan ihlallere 7.7 milyar lira ceza kesti

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu yıl teşebbüslere yaklaşık 7.7 milyar lira para cezası kestiklerini belirterek, "Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın harcamalarını etkileyen sektörler her zaman odağımızda olacak" dedi. Soruşturmalarda sadece para cezası kesmediklerini, amaçlarının tam rekabet uyumunun sağlanması olduğunu aktaran Küle, "Geçtiğimiz yılda olduğu gibi 2024'te de gıda, tarım, sağlık, inşaat, kimyasal ürünler, tekstil, bilişim ve eğitim gibi sektörler radarımızdaydı" diye konuştu.

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