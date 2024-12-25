MEB duyurdu: Öğretmenlere yer değiştirme imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak'ta yapılacak. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek. Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat tarihi esas alınacak. Atamalar, 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.