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Yol haritası şekillenecek! KOBİ'lerin yeşil dönüşümlerine mentör desteği

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ kapsamında KOBİ’lerin yeşil dönüşümlerine yardımcı olmak amacıyla ‘mentör’ desteği sağlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Yol haritası şekillenecek! KOBİ’lerin yeşil dönüşümlerine mentör desteği

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    Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla Türkiye'de sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla 450 milyon dolar bütçeli 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' uygulanıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK, kendisine ayrılan 175 milyon dolarlık bütçeden de faydalanarak firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek 'mentörlük' uygulaması için düğmeye bastı. Çıkılan 'Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı' ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçleri kolaylaştırılarak hızlandırılacak.

    YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
    Belirlenecek mentörler, firmaların ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek. Yeşil teknolojiler konusunda güncel gelişmeler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti, çözüm yaklaşımları ve yol haritası hazırlama gibi konularda uzman kuruluşlardan oluşacak mentörler görev alacak. Söz konusu mentörler, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarını inceleyecek, sağlanması planlanan başlıkları belirleyecek ve uygun çözümlerin geliştirilerek yol haritalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına rehberlik yapacak. Ayrıca, yeşil dönüşüm çerçevesinde KOBİ'lerin iş modelleri, tedarik ve değer zincirleri, ürün ve hizmetleri mentörler tarafından gözden geçirilecek.

    2025'TE İŞ BAŞI
    TÜBİTAK, sağlayacağı mentörlük desteği kapsamında, firmaların teknoloji danışmanlığından durum analizine kadar çalışmalarına yüzde 90 hibe desteği verecek. Program için niyet beyanları 31 Ocak 2025'e kadar TÜBİTAK'a sunulabilecek. Beyanlar, 1 Şubat-1 Mart 2025 döneminde değerlendirilecek ve sonuçlar 15 Mart'ta başvuru sahiplerine bildirilecek. Mentörlük çağrısına gerekli şartları sağlayan sermaye şirketleri, üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar başvuruda bulunabilecek. Söz konusu kuruluşlarca sunulmuş niyet beyanları, TÜBİTAK tarafından KOBİ'lere danışmanlık ve teknik destek sağlama uzmanlığı, uzman havuzunun niteliği, benzer proje deneyimi, yeşil dönüşüm mentörlüğünde uygulanacak yöntem, etik şartlar, sosyal sorumluluk, çevre, sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği koşullarına uyum boyutlarına göre değerlendirilecek.

    6 AY SÜRECEK
    Programda, KOBİ'lerin çözüm ortaklarından alacakları hizmetin süresi en fazla 6 ay, hizmet bedeli ise KDV hariç en fazla 7 bin dolar olarak belirlendi. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan proje önerileri için KOBİ'ler ve TÜBİ- TAK arasında sözleşme imzalanacak.

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