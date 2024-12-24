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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Fahiş fiyata 1.4 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde kesilen para cezaları, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 43,93 oranında bir yeniden değerleme ile artırılarak uygulanmaya başlanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Fahiş fiyata 1.4 milyon TL ceza

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    Ticaret Bakanlığı denetimlerinde kesilen para cezaları, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 43.93 olan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. İşte yeni cezalar:

    - Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere: 143 bin 930-1 milyon 439 bin 300 lira arası
    - Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara: 79 bin 161-31 milyon 808 bin 530 lira arası
    - Fiyat etiketi ve listelerine ilişkin her bir aykırılığa: 3 bin 166 lira
    - Garanti belgesi ile Türkçe kullanma kılavuzuna ilişkin aykırılıklara: 3 bin 126 lira
    - E-ticarette mesafeli sözleşmelerde aykırı fiillere: 3 bin 166-5 milyon 84 bin lira.

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