Ticaret Bakanlığı açıkladı: Fahiş fiyata 1.4 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde kesilen para cezaları, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 43.93 olan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. İşte yeni cezalar:



- Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere: 143 bin 930-1 milyon 439 bin 300 lira arası

- Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara: 79 bin 161-31 milyon 808 bin 530 lira arası

- Fiyat etiketi ve listelerine ilişkin her bir aykırılığa: 3 bin 166 lira

- Garanti belgesi ile Türkçe kullanma kılavuzuna ilişkin aykırılıklara: 3 bin 126 lira

- E-ticarette mesafeli sözleşmelerde aykırı fiillere: 3 bin 166-5 milyon 84 bin lira.

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