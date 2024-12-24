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Gençlere müjde! Hem okuyup hem çalışabilecekler: 60 bin üniversiteliye yarı zamanlı iş

Gençler hem okuyup hem kamuda çalışabilecek. Ayda 12 bin lira ücret verilecek. İlk etapta 60 bin genç yararlanırken, kapsam genişletilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Gençlere müjde! Hem okuyup hem çalışabilecekler: 60 bin üniversiteliye yarı zamanlı iş

İÇİNDEKİLER

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    AK Parti, seçim beyannamesinde gençlere verdiği önemli bir sözü daha yerine getiriyor. Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. 60 bin genç, 10-12 bin lira ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve Erdoğan'ın detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. İşte detayları:

    - Üniversiteliler yarı zamanlı istihdam edilecek. Çalışma saatleri okul saatleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak.
    - İlk etapta 60 bin genç istihdam edilecek. Zaman içinde sayı artırılacak.
    - Gençler, kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek.
    - İstihdam süresi 10 ay olacak.
    - İlerleyen dönemde kadın ve dezavantajlı diğer grupları da kapsayacak.

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