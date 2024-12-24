Finansın geleceği Turkuvaz’da şekilleniyor!

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz özel video mesajı ile katılım gösterecek.

Finansal regülasyonlar, yeni bankacılık modelleri, sürdürülebilir finans gibi kritik konuların ele alınacağı zirve, sektörün lider isimlerini bir araya getirecek. Kamu ve özel sektörden önemli katılımcılar, finans dünyasının geleceğine ilişkin fikirlerini paylaşacak. Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek olan Para Sohbetleri, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek.