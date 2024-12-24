Asgari ücrette karar zamanı! Bakan Işıkhan duyurdu: Bu hafta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu'nun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyledi. "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız" dedi.

Kulislerde işverenin yapılacak zam konusunda yüzde 30 ila 35 arasında bir oran dile getireceği ifade ediliyor. Bu noktada hükümetin alacağı pozisyon da merak ediliyor. TÜRKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı talebinin altında bir orana imza atmayacaklarını belirtirken, "İşverenin rakamı alındıktan sonra bir karar verilecek. Bizim talebimizin altında bir rakam ortaya çıkarsa imza atmayacağız" ifadesini kullandı.