PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Asgari ücrette karar zamanı! Bakan Işıkhan duyurdu: Bu hafta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu'nun perşembe ya da cuma günü toplanacağını dile getirdi.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Asgari ücrette karar zamanı! Bakan Işıkhan duyurdu: Bu hafta açıklanacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu'nun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyledi. "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız" dedi.

    Kulislerde işverenin yapılacak zam konusunda yüzde 30 ila 35 arasında bir oran dile getireceği ifade ediliyor. Bu noktada hükümetin alacağı pozisyon da merak ediliyor. TÜRKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı talebinin altında bir orana imza atmayacaklarını belirtirken, "İşverenin rakamı alındıktan sonra bir karar verilecek. Bizim talebimizin altında bir rakam ortaya çıkarsa imza atmayacağız" ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de
    Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?