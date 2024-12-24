PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Amerikalı şeflerin tercihi Türk gıda ürünleri

ABD'ye Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmayı hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri'nin, Ticaret Bakanlığı desteğiyle 5 yıl önce başlattığı Turkish Tastes adlı TURQUALITY projesi, Türk lezzetlerinin Amerikalı şeflerin menülerinde daha fazla yer almasını sağladı ve böylece ABD'ye yapılan gıda ihracatının artmasına katkı sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Amerikalı şeflerin tercihi Türk gıda ürünleri

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'ye Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle 5 yıl önce hayata geçirdiği Turkish Tastes isimli TURQUALITY projesi, Türk lezzetlerinin Amerikalı şefler menülerinde daha yoğun kullanılmasını ve ABD'ye gıda ihracatının artmasını beraberinde getirdi.

    Amerika Aşçılar Federasyonu geçmiş dönem Başkanı Thomas Macrina, bu projeyle Türk gıda ürünleriyle tanıştıktan sonra menülerinde bunları daha fazla kullanmaya başladıklarını belirterek, "Levrek, zeytinyağı, kuru incir en çok kullandığım lezzetler" dedi.

    Chef Hall of Fame Üyesi ve US Foods Üst Düzey Yöneticisi Anthony Rizzo da ABD'li firmaların yeni ve kaliteli ürünleri ürün gamlarına almak istediklerini söyledi.

    Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ise "Türkiye geneli ABD'ye gıda ihracatımız 2018'de 708 milyon dolar iken, 2023 sonunda 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı. 2024 sonunda 2 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin sonunda 5 milyar dolara yükselmek için adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de
    Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?