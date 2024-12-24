Amerikalı şeflerin tercihi Türk gıda ürünleri

ABD'ye Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle 5 yıl önce hayata geçirdiği Turkish Tastes isimli TURQUALITY projesi, Türk lezzetlerinin Amerikalı şefler menülerinde daha yoğun kullanılmasını ve ABD'ye gıda ihracatının artmasını beraberinde getirdi.

Amerika Aşçılar Federasyonu geçmiş dönem Başkanı Thomas Macrina, bu projeyle Türk gıda ürünleriyle tanıştıktan sonra menülerinde bunları daha fazla kullanmaya başladıklarını belirterek, "Levrek, zeytinyağı, kuru incir en çok kullandığım lezzetler" dedi.

Chef Hall of Fame Üyesi ve US Foods Üst Düzey Yöneticisi Anthony Rizzo da ABD'li firmaların yeni ve kaliteli ürünleri ürün gamlarına almak istediklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ise "Türkiye geneli ABD'ye gıda ihracatımız 2018'de 708 milyon dolar iken, 2023 sonunda 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı. 2024 sonunda 2 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin sonunda 5 milyar dolara yükselmek için adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.