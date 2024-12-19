SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Asgari ücrette teklif zamanı! Taraflar üçüncü kez toplanacak

Yeni asgari ücret için taraflar bugün üçüncü kez buluşacak. Toplantıda ilk rakamların masaya gelmesi, haftaya da sürecin tamamlanması bekelniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Asgari ücrette teklif zamanı! Taraflar üçüncü kez toplanacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte önemli viraja girildi. İşçi tarafını TÜRK-İŞ'in, işveren tarafını TİSK'in temsil ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Bu toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRKİŞ'in tavrı tartışılacak. Toplantıya katılan TÜRKİŞ'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret konusunda konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

    HAFTAYA TAMAM
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yapılacak üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini belirterek, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Asgari ücreti 2024 yılında yüzde 49.1 artırdık, enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını görebiliyoruz. Küçük işletmelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli. Kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTIYOR


    Asgari ücretin hemen herkese etkisi olacak:

    ■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.

    ■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek.

    ■ İşsizlik ödeneğinde taban ve tavan artacak.

    ■ Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.

    ■ En düşük rapor parası artacak.

    ■ Annelere doğum izninde verilen ödenekte en düşük tutar yükselecek.

    ■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme artacak.

    ■ Staj yapan öğrencilere verilen aylık ödeme zamlanacak.

    ■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara verilen iş arama ve bulma yardımı değişecek.

    ■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak.

    ■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.

    ■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı ve devlet desteğinin devreye girmesi için bakılan gelir sınırı yükselecek.

    ■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında, ihyada en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Beşar Esad hem ülkeyi hem ekonomiyi enkaza çevirdi: Bankalar boşaldı Suriyeliler mağdur oldu