Asgari ücrette teklif zamanı! Taraflar üçüncü kez toplanacak

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte önemli viraja girildi. İşçi tarafını TÜRK-İŞ'in, işveren tarafını TİSK'in temsil ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Bu toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde TÜRKİŞ'in tavrı tartışılacak. Toplantıya katılan TÜRKİŞ'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret konusunda konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.

HAFTAYA TAMAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yapılacak üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini belirterek, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Asgari ücreti 2024 yılında yüzde 49.1 artırdık, enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını görebiliyoruz. Küçük işletmelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli. Kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTIYOR



Asgari ücretin hemen herkese etkisi olacak:

■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.

■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek.

■ İşsizlik ödeneğinde taban ve tavan artacak.

■ Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.

■ En düşük rapor parası artacak.

■ Annelere doğum izninde verilen ödenekte en düşük tutar yükselecek.

■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme artacak.

■ Staj yapan öğrencilere verilen aylık ödeme zamlanacak.

■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara verilen iş arama ve bulma yardımı değişecek.

■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak.

■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.

■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı ve devlet desteğinin devreye girmesi için bakılan gelir sınırı yükselecek.

■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında, ihyada en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.