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Kayıp bagaja son! THY'de yeni dönem

THY bagaj takip sistemi için Apple ile iş birliğine imza attı. Yeni uygulama ile yolcuların kayıp bagajları konum bilgileri aracılığıyla tespit edilebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Kayıp bagaja son! THY’de yeni dönem

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    Türk Hava Yolları (THY), bagaj takip sistemini geliştirmek için Apple ile iş birliği yaptı. Sistemin detaylarını THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat açıkladı. Bu yenilik ile birlikte operasyonel verimliliğin artacağını söyleyen Bolat, uygulama ilişkin şu bilgileri verdi: "iOS 18.2'nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecek. Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz."

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