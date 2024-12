Enflasyon bahanesiyle fiyatları afaki oranlarda artıran kafe ve restoranlar, son dönemde yeni bir soygun yolu buldu. Hiçbir ikramda bulunmadan faturaya kuver ücreti ekleyen sektör, bu faturaya ek bir de yüzde 20'ye varan oranlarda hizmet bedeli kesmeye başladı. Hatta öyle ki self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafeler dahi hizmet bedelini faturalara yansıttı.

MASA ÖRTÜSÜ DEMEK

Fransızca kökenli kuver, masa örtüsü anlamına geliyor. Türkiye'de bazı restoranlar yemek öncesinde getirdikleri su, ekmek, tereyağı, peynir gibi atıştırmalıklar için kuver yazıyorlar. Ancak küver vermedenpara isteyenler var. Örneğin İstanbul'daki bir kaferestoranda yemek yiyen iki arkadaş, "İki kola iki makarna söyledik. Normalde 1.100 TL hesap gelmesi gerekiyor. Ancak faturaya 200 TL kuver eklemişler bir de yüzde 20 hizmet bedeli eklenmiş. 260 TL de oradan gelmiş. Total hesap 1.560 TL'ye çıkartılmış" dediler.

SELF SERVİSE DE ÜCRET ALINIYOR

Hemen her faturaya eklenen yüzde 10 ila 20 arasındaki servis bedeli de artık kontrolden çıktı. Öyle ki self servis çalışıp hizmet bedeli kesen kahveciler türedi. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde self servis hizmet veren butik bir kahveci her üründen hizmet bedeli adı altında para kesiyor. Duruma itiraz eden vatandaşa ise 'yaptığımız yasal' cevabı veriliyor.

ZORUNLU TUTULAMAZ TÜKETICI

Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, kuver ya da hizmet bedelinin zorunlu tutulamayacağını belirterek, "Sipariş harici masaya getirilen ürünlerden dolayı müşterinin ödeme zorunluluğu yok. Servis ücreti adı altında alınan para da yasal değil menüde olsa da Tüketici Kanunu'na göre geçerli değil" dedi.