Fırsatçıya 4.7 milyar lira ceza! Ticaret Bakanlığı önce uyardı sonra ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammını fırsat bilerek fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerini artırdı. Yılın 11 ayında yapılan denetimlerde 4 milyar 758 milyon lira ceza uygulandı. Bu kapsamda sadece kasım ayında reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 19 milyar 616 milyon 776 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde en çok cezanın uygulandığı şehir İstanbul oldu. İstanbul'da aykırı bulunan fiiller nedeniyle 240.6 milyon lira ceza kesildi. Antalya ise denetlenen ürün sayısı bakımından 4.7 milyon ürün ile ilk sırada yer aldı.

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