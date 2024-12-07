Dikkat oyuncakta kanser bulundu

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki ürünlerin güvenli olup olmadığını Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıklıyor. Çin menşeli "Maxx Plus" marka boyama kalemlerinde kanserojen etkiye sahip olan fitalatın belirlendi. Bakanlık ürün hakkında toplatılma kararı verdi. Bir diğer Çin menşeli ürün olan "Sevimli Balıkçı" markalı olta seti oyuncakların ise boğulma riski taşıdığı tespit edildi. Ayrıca Pakistan menşeli "Kidz Tryon" markasına ait çocuk eldiveninde ise kurşun maddesinin limit değerin üzerinde kullanıldığı tespit edildi. (Barış ŞİMŞEK)

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