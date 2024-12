Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açıkladı! Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve süpermarketler yapay zekayla denetlenecek

Takvim Foto Arşiv

Küle, bu yılın 9 ayında, 7'si soruşturma, 7'si ön araştırma olmak üzere 14 incelemenin sonuçlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Fiyat artışları ve katılığı yaşanan sektörleri yakından takip ediyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2024 yılında gıda ve bağlantılı sektörlerde tamamlanan soruşturmalar ambalajlı su, atıştırmalık ürünler, bal, fındık, baharat, beyaz et sektörlerine ilişkin oldu. Yakın dönemde, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve inceleme halen devam ediyor. Yumurta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, viyol sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi."

"YAPAY ZEKA İLE YAKIN TAKİBE ALACAĞIZ"

Söz konusu sektörleri geleneksel inceleme yöntemleriyle takip etmeye devam edeceklerini belirten Küle, "Yapay zeka temelli araçlarla artık bu sektörleri çok daha yakın takibe alacağız." ifadesini kullandı.