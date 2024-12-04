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2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak? Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aralık ayı itibarıyla evde bakım maaşı ödemeleri bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler ve ailelerine sağlanan destek kapsamında gerçekleştirilmeye başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bu ay yapılacak ödemeler de her ay olduğu gibi belirli takvimlere göre ilgili illerde yaşayan hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam edecek.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 07:03
2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak? Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Aralık ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleri de hak sahipleri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde yapılan ödemeler bakıma muhtaç engelli bireylere ve ailelerine yönelik büyük bir destek sunuyor. Peki aralık ayında evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde ödeme yapıldı mı? İşte evde bakım maaşı ödemeleri ve şartlarıyla ilgili tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aralık Ayı Evde Bakım Maaşı Ödeme Takvimi: Ödemeler Ne Zaman Yatacak?

Evde bakım yardımı, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Aralık 2024 ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da geçmiş aylara bakıldığında ödemelerin genellikle ayın ortalarında hesaplara geçtiği biliniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025'TE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 ayda oluşan orana göre 10 bin 22 lira seviyesine yükselecek. Bu tutar Merkez'in tahminine göre 10 bin 99, anketlere göre 10 bin 155-10 bin 183 lira seviyesine ulaşacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?

Evde bakım maaşı, engelli bireylerin belirli kriterleri karşılaması halinde veriliyor. Bu kriterler:

18 yaşından büyükler için: Engelli sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" veya "tam bağımlı" ifadelerinin yer alması,
18 yaşından küçükler için: Raporda "ağır engelli" "çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır" "belirgin özel gereksinimi vardır" ya da "özel koşul gereksinimi var" ifadelerinden birinin bulunması gerekiyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyeceğine karar vermesi halinde bu destek sağlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Evde Bakım Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Evde bakım maaşı ödemelerinin durumu, vatandaşlar tarafından kolayca takip edilebiliyor:

e-Devlet Üzerinden: "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifre ile ödemelerin durumu öğrenilebilir.
SMS ile Sorgulama: Bankanızın SMS bilgilendirme hizmeti aktifse, ödeme bilgileri doğrudan cep telefonunuza iletilir.

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