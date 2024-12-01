İnşaatlara çevre ayarı

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin (ÇEDBİK) 7.'sini düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi, gerçekleştirildi. Sektör liderlerinin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği tartıştığı zirvenin açılışında konuşan ÇEDBİK Başkanı Mehmet Sami Kılıç, karbon salımlarının yüzde 40'ından sorumlu olan inşaat sektörünün, tüm paydaşları ile bir araya gelerek bir başarı hikayesi yazmak zorunda olduğuna dikkat çekerek "Bu hikaye sadece karbon salımlarının azaltılmasına yönelik değil, doğa dostu, eşitlikçi ve kapsayıcı insani bir düzenin yerleşmesine yönelik hikaye olmalı" dedi.

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