Yeni yıl yeni tarife! Vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar olacak?

Yeni yılda birçok vergi, harç ve trafik cezaları yeniden değerleme oranında artacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43.93 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu orana göre, motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3.359 TL'den Ocak 2025 tarihinde 4.835 TL'ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301-1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL'den 8.421 TL'ye çıkacak. Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,65 TL'ye, yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL'den 5.678 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL'den 1.883 TL'ye ulaşacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ 2.167 TL

■ Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL

■ Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL

■ Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL

■ Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL

■ Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL

■ Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL

6 AYLIK PASAPORT HARCI 2.359 TL

6 aya kadar: 2.359 TL

1 yıl: 3.448 TL

2 yıl: 5.631 TL

3 yıl: 8.000 TL

3 yıldan fazla: 11.274 TL