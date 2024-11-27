Yurt dışından ilaç aracısız gelecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser ilaçları gibi hayati önemi bulunan ilaçların erişimini kolaylaştırmak için yurt dışından ilaç getirtebilecek. Sağlık hizmetlerinin amaç dışı ve gereksiz kullanımını önlemek için ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesinde 2 TL olan katılım payı tutarı 20 TL'ye çıkartılacak. SGK'nın söz konusu tutarı on katına kadar artırma yetkisi olacak. Ancak, aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenlerden alınan katılım payı yarıya indirilecek. Muayene katılım bedelleri de yeniden belirlenecek.

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