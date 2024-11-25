400 bin kişinin GSS borcu siliniyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hükümet ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için GSS borçlarında bugüne kadar önemli kolaylıklar sağladı. GSS kapsamındaki kişilere prim borçlarına bakılmaksızın 1 Ekim 2015'ten itibaren sağlık hizmeti sunuluyor. Bu imkan, bu tarihten itibaren Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararları ile neredeyse her yıl tekrarlandı ve son olarak 7977 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Böylece ödeme gücü bulunmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlandı.

2014 AFFI TEKLİFİ MECLİS'E TAŞINIYOR

Ayrıca 2012 yılı borçları 2022 yılında, 2013 yılı borçları ise 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle silindi. Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak teklifle de 2014 yılı borçları için af düzenlemesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda 400 bin ödeme gücü bulunmayan vatandaşın 250 milyon lirayı aşan borcu silinecek.



1 YILLIK UZATMA HAZIRLIĞI

Aralık ayında çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de vatandaşların 2015 yılından bugüne kadar olan borçları bir yıl daha ertelenecek. Kulislere yansıyan bilgi, kararnamenin Aralık ayı içinde yayınlanacağı yönünde.