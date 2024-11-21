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Yeni asgari ücret konuşulmaya başlandı marketler etiketlere el attı!

Asgari ücret artışını bahane eden fırsatçılar, zam düğmesine bastı. Hem üreticiler hem marketler etiketleri değiştirmeye başladı. ‘Taksit taksit zam’ modeli devreye alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Yeni asgari ücret konuşulmaya başlandı marketler etiketlere el attı!

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1 Ocak'tan itibaren asgari ücrete yapılacak zam merakla beklenirken, fırsatçılar da harekete geçti. Asgari ücret artışı fiyatlara taksit taksit yansıtılmaya başladı. Hem üretici firmalar hem de marketler ve mağazalar arasında fiyatları değiştirenler olduğu görüldü. Edinilen bilgiye göre; bazı üreticiler işçilik maliyetlerinde yaşanacak artışı ürünlerine yeni yılda tümden yansıtmak yerine bugünden zam yapmaya başladı. İlk etapta bu ay yüzde 10 seviyesinde zamların yapıldığı, fiyat ayarlamalarına Aralık ve Ocak aylarında da devam edilmesinin planlandığı belirtiliyor.

ETİKETLER DEĞİŞİYOR
Ocak ayında ücretlerde yaşanacak artışlar bahane edilerek erkenden başlatılan zam furyasına marketler de katıldı. Üstelik zam furyası marketlerde Ekim ayından itibaren başladı. Marketler; gıdadan ev temizlik ürünlerine kadar hemen her kalemde etiketleri değiştiriyor. Bazı market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruluyor. Marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge, hatta aynı caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında büyük farklar görülebiliyor.

SÖZDE İNDİRİMLERE CEZA
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticarette indirim kampanyalarının yoğun olduğu bu ay incelediği 164 dosyanın 151'inde mevzuata aykırılık tespit etti. Alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kasım indirimlerinin devam ettiğine işaret eden Ticaret Bakanlığı, tüketicileri de mağduriyet yaşamamaları için şöyle uyardı: "Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapın, satın alacağınız mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırın, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edin, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edin."

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