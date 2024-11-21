GSS borçlarına çözüm üretiliyor

Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan, ancak prim borçlarını ödemeyenleri yakından ilgilendiren bir düzenlemeyi gündemine aldı. Bu vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi için alternatifli bir çalışma yapılıyor. Sorunun yasa değişikliği ile çözülmesine karar verilirse iki alternatif ortaya çıkacak. Borçlar teklif kapsamında ya ertelenecek ya da silinecek. Yasal düzenleme yapılmaması halinde, geçen yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı kararı ile çözülmesi bekleniyor. Buna göre borcu olanların 2025 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN