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Uludağ'da sezon açılmadan tarifeler belli oldu!

Yeni sezona hazırlanan Uludağ’da kayak dersinin saati 3 bin liraya çıktı. Kiraladığı ekipman ile 2 saat ders alıp kayanlar günlük 9 bin lira ödeyecek. Üstelik de konaklama hariç...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Uludağ’da sezon açılmadan tarifeler belli oldu!

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları sürüyor. 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, sezonun Aralık ayı ortasında açılması öngörülürken, kayak öğretmenleri de yeni öğrencilerini bekliyor. Merkezde kayak öğrenmenin ve kaymanın günlük maliyeti belli oldu.

'KORSAN ÖĞRETMEN' UYARISI
Zirvede, kayak dersinin saati 3 bin, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücreti de bin 500 lira. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, fiyatlarda yüzde 40 civarında artış yaptıklarını belirterek, "Özel derslerimizin saati 3 bin lira. 2 saat ders alıp, kayak takımlarını da kiraladınız mı 7 bin 300, bin 500 lira da skipass. Kayak kiralama ve skipass ile düşündüğünüzde, konaklamanın dışında 9 bin lira" dedi. Eğitimin mutlaka belgesi olan öğretmenlerden alınması gerektiğine, aksi takdirde geri dönüşü olmayan sakatlanmaların yaşanabileceğine dikkat çeken eski milli kayakçı Usta, "Kaçak çalışanlar var. Bunların önüne geçemiyoruz" ifadesini kullandı.

'BU YIL BEKLENTİMİZ BÜYÜK'
Uludağ'ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu belirten Usta, şunları söyledi: "Uludağ farklı bir dağ. İstanbul'a yakınlığı, Ankara'ya yakınlığı, İzmir'e yakınlığı. Çok büyük parkurları var. Otel sayısı yüksek. Ormanlık olması katkı sağlıyor. En erken buralara kar yağar. En geç de buradan kalkar. Geçen sezon karın çok erken yağmasına rağmen 1 ay sezon yaşayabildik. Ama bu yıl beklentimiz yüksek. Eğer pist düzenlemelerini sağlam yaparsak, ışıklandırmayı yaparsak bu mümkün."

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