Otel fiyatları dudak uçuklatıyor! Gecelik konaklama 127 bin TL

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a beklenen kar yağışı düşmezken, oteller sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Otellerin aralık ayının ortasında sezonu açması beklendiği Uludağ'da konaklama ücretleri de belli oldu. Kişi başı 7 bin liradan başlayan gecelik konaklama ücreti, 127 bin liraya kadar ulaşıyor. Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, kar yağışına bağlı olarak sezonun aralık ayı ortasında açılması öngörülürken, konaklama ücretleri de belli oldu.

'TEK EKSİĞİMİZ KAR'

Uludağ'da tatilciler, kişi başı gecelik konaklama ücreti olarak en az 7 bin lirayı gözden çıkaracak. İçerisinde şömine ve jakuzi bulunan, özel yemek servisinin olduğu, bazı otellerdeki kral dairelerinin günlük konaklama bedeliyse 60 bin liradan başlayıp, 127 bin liraya kadar ulaşıyor. Uludağ'da tüm hazırlıkların tamamlandığını, tek eksiğin kar olduğunu söyleyen otel yöneticisi Süleyman Güngör, "Uludağ şu anda sessiz, karı bekliyoruz aslında.. Normalde bizim sezonumuz Aralık 10-20 arasında başlıyor, kar yağmasıyla beraber. Yine aynı düzende gitmesini düşünüyoruz. Çıktığımız fiyatlar aynı şekilde devam ediyor. Sadece ocak ve sonrasında fiyatlarda artışlarımız olacak" dedi.