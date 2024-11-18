Kasım ayı SED ödemesi ne zaman yatacak? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yattı mı? e-Devlet SED sorgulama ekranı

(Takvim Foto Arşiv)
SED Yardımı Nedir ve Kimlere Verilir?
SED yardımı, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere sunulan bir destektir. Özellikle eğitim çağındaki çocukların okul masraflarını hafifletmek ve ailelerin ekonomik yükünü azaltmak için önemli bir destek mekanizmasıdır.
(Takvim Foto Arşiv)
Destek miktarları, çocuğun eğitim seviyesine göre değişiklik göstermektedir.
SED Yardımı Miktarları
|Eğitim Seviyesi
|Destek Oranı (%)
|Ekonomik Destek Tutarı (₺)
|Okul Öncesi Çocuk
|50%
|4.312,03
|İlköğretime Devam Eden Çocuk
|75%
|6.468,05
|Orta Öğretime Devam Eden Çocuk
|80%
|6.899,25
|Yüksek Öğrenime Devam Eden Çocuk
|90%
|7.761,66
|Koruma Altında İken Evlenen Gençler (Toplam)
|-
|45.389,80
Ödemeler Nasıl Sorgulanır?
SED ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir. T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Ödeme Bilgileri" ekranından ödeme durumunu kontrol edebilirsiniz.