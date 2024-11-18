Kasım ayı SED ödemesi ne zaman yatacak? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yattı mı? e-Devlet SED sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının Kasım 2024 ödemelerine ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Ekim ayı SED ödemeleri, 23 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmış ve toplamda 1 milyar 63 milyon TL destek sağlanmıştı. Kasım ayına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da ödemelerin 23 Kasım'da başlaması bekleniyor.