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Fahiş ücretler bitiyor! Valilik İstanbul’da vale ücretlerini belirledi

Valilik İstanbul’da vale ücretlerini belirledi. Yeni ücretler semte göre 150 ile 400 TL arasında değişecek. Hastanede farklı olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Fahiş ücretler bitiyor! Valilik İstanbul’da vale ücretlerini belirledi

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İstanbul'un birçok bölgesinde fahiş rakamlara ulaşan vale bedeline üst sınır geliyor. Valilik kararıyla İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) hazırlatılan tarifelerin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla hayata geçecek. Vale ücretleri AVM, hastane, otel, restoran ve eğlence merkezlerine göre belirlendi. Azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM'lerde 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL ve havalimanlarında ise 500 TL olarak belirlendi. Yeni tarifeye uymayan işletmeler İstanbul Valiliği tarafından ağır cezalar uygulanacak.

ÜÇ BÖLGEYE AYRILDI
1. BÖLGE
Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar AVM'ler için 300 TL, Hastaneler için 200 TL, Otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 400 TL

2. BÖLGE
Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcılar AVM'ler için 250 TL, Hastaneler için 150 TL, Otel, restoran ve eğlence mekanlarında 300 TL

3. BÖLGE
Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli AVM'lerde 200 TL, Hastanelerde 150 TL, Oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde 250 TL

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