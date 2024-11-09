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Lindt’in Türk malı Dubai çıkolatası

Dubai çikolatası şu anda herkesin ağzında. Sosyal medya ile bir anda popüler olan Dubai çikolatası bazıları için fırsata dönüşüyor. İsviçre çikolata markası Lindt de bu durumu fırsata çevirmek için girişimde bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Lindt’in Türk malı Dubai çıkolatası

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Dubai çikolatası şu anda herkesin ağzında. Sosyal medya ile bir anda popüler olan Dubai çikolatası bazıları için fırsata dönüşüyor. İsviçre çikolata markası Lindt de bu durumu fırsata çevirmek için girişimde bulundu. Şirket kendi Dubai çikolatasını türkiye'de sınırlı sayıda üreateceğini ve 1000 adet olarak piyasaya sunacağını duyurdu. Çikolatalar Avrupa'daki dükkanlara 3-5 adet gibi sınırlı sayıda satılacak 200 gramlık paketinin fiyatı 22 frank (yaklaşık 830 lira) olacak. Üründe Türkiye'ye özgü fıstık ve kadayıf kullanılacak. Bir şirket yetkilisi, "Şu anda Dubai çikolatasını ürün portföyümüze dahil etmeyi planlamıyoruz. Hammadde maliyetleri açısından da son derece pahalı olan niş bir ürün" dedi. Ancak şirketin nihayi bir karar verilmediği ileride trendin devamına göre üretimi artırabileceği de konuşuluyor.

ANTEP FISTIĞINA DUBAİ ETKİSİ
Sosyal medyanın da etkisiyle tüm dünyayı saran Dubai çikolatası furyası, son 2 ayda fıstık fiyatlarında ortalama yüzde 25 artışı beraberinde getirdi. Antep fıstığı ihtiyacının artmasıyla piyasadaki arz talep dengesinin bozulmasından en çok baklava ve fıstıklı tatlı üreticileri etkilendi. 900 lira olan fıstığın kilosu bir haftada 1.300 lirayı geçti.

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