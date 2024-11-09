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Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır ? Kimler yapabilir, şartları neler?

Kredi kartı borç yapılandırma işlemleri Kasım ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır, şartları neler? Kimler yapılandırma imkanından yararlanabilir? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:06 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:07
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır ? Kimler yapabilir, şartları neler?

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar borçlarını 60 aya kadar vadelendirerek pratik bir ödeme planı oluşturabilecek. Ancak bu düzenlemeden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Peki kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için 60 ay vadeye kadar borç yapılandırma imkanı sunduğunu duyurdu. Bu yapılandırma özellikle borçlarını taksitle ödemekte güçlük çeken bireyler için önemli bir kolaylık sunuyor.

Yapılandırma sürecinde TCMB tarafından belirlenen referans faiz oranı baz alınarak kredi kartı borçları yeniden düzenlenecek. Bu oran kredi kartı borçları için maksimum %3,11 olarak belirlenmişken ihtiyaç kredilerinde 30 günden fazla gecikmiş borçlar için 60 aya kadar yapılandırma mümkün olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yapılandırma başvuru şartları neler?

Yapılandırma başvurusu için bazı şartlar bulunuyor. En önemli şartlardan biri borcun oluştuğu tarihten itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılması koşulu. Yapılandırılan kredi kartı borcunun her ay için belirlenen taksit tutarı mevcut asgari ödeme tutarına eklenerek ödenecektir. Ayrıca yapılandırılan borçların en az yarısı ödenene kadar ilgili banka kredi kartı limitini artırmayacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Faiz oranları nasıl olacak?

1 Kasım itibarıyla geçerli olan yeni faiz oranlarına göre kredi kartı borçları için uygulanan rakamlar şöyle belirlenmiştir:

🔎25 bin TL altındaki borçlar için: Akdi faiz oranı %3,5, gecikme faiz oranı ise %3,8.

🔎25 bin ile 150 bin TL arasında olan borçlar için: Akdi faiz oranı %4,25, gecikme faiz oranı ise %4,55.

🔎150 bin TL'nin üzerindeki borçlar için: Akdi faiz oranı %4,75, gecikme faiz oranı ise %5,05.

Ayrıca, kurumsal kredi kartlarında da benzer oranlar uygulanacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru süreci nasıl ilerliyor?

Kredi kartı borcu yapılandırmak isteyen vatandaşlar başvurularını ilgili bankalarına yapabilirler. Bankalar borçluların finansal durumunu değerlendirerek 60 aya kadar ödeme planı oluşturacaklardır. Ancak yapılandırma imkanından yararlanabilmek için borçlunun bankalarla olan ilişkisini düzenli tutması, taksit ödemelerini aksatmaması ve borçların asgari ödeme tutarlarını yerine getirmesi gerekecektir. Yapılandırma başvurusu sırasında ödeme planının oluşturulması için bankalar tarafından belirlenen şartlar da dikkate alınacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kimler yararlanabilir?

Kredi kartı borcu yapılandırma imkanından 1 yıl içinde başvuru yaparak borçlarını yapılandırmak isteyen banka müşterileri faydalanabilir. Ancak bu imkanın yalnızca belirli borç seviyelerini aşan müşterilere uygulanacağı unutulmamalıdır. Borçların ödenebilirliği açısından bankalar kredi kartı kullanıcılarının ödeme geçmişine ve mevcut finansal durumlarına göre değerlendirme yapacaktır.

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