Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır ? Kimler yapabilir, şartları neler?

(Takvim Foto Arşiv)
Faiz oranları nasıl olacak?
1 Kasım itibarıyla geçerli olan yeni faiz oranlarına göre kredi kartı borçları için uygulanan rakamlar şöyle belirlenmiştir:
🔎25 bin TL altındaki borçlar için: Akdi faiz oranı %3,5, gecikme faiz oranı ise %3,8.
🔎25 bin ile 150 bin TL arasında olan borçlar için: Akdi faiz oranı %4,25, gecikme faiz oranı ise %4,55.
🔎150 bin TL'nin üzerindeki borçlar için: Akdi faiz oranı %4,75, gecikme faiz oranı ise %5,05.
Ayrıca, kurumsal kredi kartlarında da benzer oranlar uygulanacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
Başvuru süreci nasıl ilerliyor?
Kredi kartı borcu yapılandırmak isteyen vatandaşlar başvurularını ilgili bankalarına yapabilirler. Bankalar borçluların finansal durumunu değerlendirerek 60 aya kadar ödeme planı oluşturacaklardır. Ancak yapılandırma imkanından yararlanabilmek için borçlunun bankalarla olan ilişkisini düzenli tutması, taksit ödemelerini aksatmaması ve borçların asgari ödeme tutarlarını yerine getirmesi gerekecektir. Yapılandırma başvurusu sırasında ödeme planının oluşturulması için bankalar tarafından belirlenen şartlar da dikkate alınacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
Kimler yararlanabilir?
Kredi kartı borcu yapılandırma imkanından 1 yıl içinde başvuru yaparak borçlarını yapılandırmak isteyen banka müşterileri faydalanabilir. Ancak bu imkanın yalnızca belirli borç seviyelerini aşan müşterilere uygulanacağı unutulmamalıdır. Borçların ödenebilirliği açısından bankalar kredi kartı kullanıcılarının ödeme geçmişine ve mevcut finansal durumlarına göre değerlendirme yapacaktır.