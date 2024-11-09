Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır ? Kimler yapabilir, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar borçlarını 60 aya kadar vadelendirerek pratik bir ödeme planı oluşturabilecek. Ancak bu düzenlemeden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Peki kredi kartı borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte merak edilen detaylar...

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Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için 60 ay vadeye kadar borç yapılandırma imkanı sunduğunu duyurdu. Bu yapılandırma özellikle borçlarını taksitle ödemekte güçlük çeken bireyler için önemli bir kolaylık sunuyor.

Yapılandırma sürecinde TCMB tarafından belirlenen referans faiz oranı baz alınarak kredi kartı borçları yeniden düzenlenecek. Bu oran kredi kartı borçları için maksimum %3,11 olarak belirlenmişken ihtiyaç kredilerinde 30 günden fazla gecikmiş borçlar için 60 aya kadar yapılandırma mümkün olacak.