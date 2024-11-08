Türk Telekom’dan mobil ve fiberde güçlü büyüme

Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü performansıyla konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 15.9 artışla 40.4 milyar liraya yükseltirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise yılık bazda yüzde 30.8 artış ve yüzde 40.8 marjla 16.5 milyar liraya ulaştı. Türk Telekom'un 2024 üçüncü çeyrekteki net kârı ise 1.1 milyar lira oldu. Şirketin bu dönem sonunda toplam abone sayısı 53.2 milyon olurken, fiber ağının uzunluğu 459 bin kilometreye yükseldi. 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla 32.4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 32.7 milyon haneye ulaştı. Sabit internet ARPU'da ise yıllık bazda yüzde 21.2'lik artışla beklenen ivme yakalanırken, mobil gelir büyümesi güçlü eğilimini korudu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımız ve doğru yatırımlarla büyümeye devam eden mobil segmentte, bu çeyrekte de kayda değer sonuçlar elde ettik. 651 bin net abone kazanan mobil segment, toplamda 27 milyonluk bir müşteri kitlesine ulaştı" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN