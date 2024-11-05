Sözleşmelerde e-Devlet dönemi

Kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten hazırlanmasına ilişkin hizmet kullanıma açıldı. Hizmetin uygulama açılan ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşmenin, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak. Sözleşmelerin e-Devlet'ten düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı.